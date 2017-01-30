Yol Durumu
  1. ‘Kaza değil cinayet’
  2. Küçük tehlike!

Neredesin Diğdem

Neredesin Diğdem
Bursa'da, 1999 doğumlu Diğdem Gözeri'den 3 haftadır haber alınamıyor. 9 Ocak'ta 'arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın babası Rasim Gözeri, kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Hemen polise başvurduklarını ve kendi imkanları ile kızlarını aramaya çalıştıklarını belirten gözü yaşlı baba, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu duyanların en yakın polis merkezine veya 0531 8679967 numaralı telefona bildirmelerini rica ediyorum. Diğdem'i çok özledik " diye konuştu.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar