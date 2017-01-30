Neredesin Diğdem

Bursa'da, 1999 doğumlu DiğdemGözeri'den 3 haftadır haber alınamıyor. 9Ocak'ta 'arkadaşıma gidiyorum' diyerekevden çıkan ve bir daha kendisindenhaber alınamayan genç kızın babasıRasim Gözeri, kızının hayatındanendişe duyduğunu söyledi. Hemen polisebaşvurduklarını ve kendi imkanları ilekızlarını aramaya çalıştıklarını belirtengözü yaşlı baba, "Bütün arkadaşlarınıve gidebileceği yerleri tek tek aradıkama bir sonuca ulaşamadık. Kızımıgörenlerin veya nerede olduğunuduyanların en yakın polis merkezineveya 0531 8679967 numaralı telefonabildirmelerini rica ediyorum.Diğdem'i çok özledik "diye konuştu.
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