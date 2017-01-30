Nefes kesen operasyon

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçanAfganistan uyruklu 2 kişi, yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. Afganların ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi. Dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda; devriye gezen polis, 68 KE 302 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamacabaşladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilip, cadde ve kavşaklarda önlem alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacada,sürücüsü kaçan hafif ticari araç, polisaracının önünü kesmesiyle durduruldu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu sürücü 22 yaşındaki Vahidullah Özbek ve 26yaşındaki Rahmedullah Ayveri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheliler, ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.
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