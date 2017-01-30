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Nefes kesen operasyon

‘Dur’ ihtarına uymayan 2 Afgan, polisi alarma geçirdi. Nefes kesen kovalamaca sonunda yakalanan kaçaklar yaka-paça emniyete götürüldü...

Nefes kesen operasyon
Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 kişi, yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. Afganların ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi. Dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda; devriye gezen polis, 68 KE 302 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilip, cadde ve kavşaklarda önlem alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacada, sürücüsü kaçan hafif ticari araç, polis aracının önünü kesmesiyle durduruldu. Araçta bulunan Afganistan uyruklu sürücü 22 yaşındaki Vahidullah Özbek ve 26 yaşındaki Rahmedullah Ayveri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheliler, ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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