Küçük tehlike!

Aydın'da yaşayan 13 yaşındaki K.B., psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bunalıma girdi. Dün eline kuru sıkı tabanca ve ekmek bıçağı alarak yaşadığı evin çatısına çıktı. Çevredekilerin bakışları arasında bağırarak çevreyeateş etmeye başladı. İntihara kalkıştı. Mahalle sakinleri polisi aradı. Ekiplerden, yaklaşmamalarını isteyen küçük kız silahı başına doğrulttu. İkna çabaları sonuçsuz kaldı. Ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürülen genç kızı çatıda gören çevre sakinleri ise olayı meraklı gözlerle takip etti. Çatıdaki polislerin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabaları sonuç getirmeyince bir anlık dalgınlığından yararlanılarak K.B.'nin elindeki silahı ve bıçağı alınarak kurtarıldı. Annesi Zübeyde B. kızının çatıdan indirilmesi sonrası yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak fenalık geçirdi. Sevda Sarıkürkçü, K.B'nin ailesinin besihanede çalıştığını ve maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, "Önceden komşuları oluyordum, banatelefon geldi. Sevda yengemiistiyorum demiş. Çok şükürsağ salim kurtardık. Psikolojiksorunları var, derdinin, sorununne olduğunu sordum. Her zaman ki sorunlar olduğunu söyledi. Biraz ılımlaştı. Elindeki kendini korumak için bulanan bir silah, kuru sıkı. Ondan da korkulacak herhangi bir şey yok. Anne ve babası besihanede çalışıyor. Aileden biraz sıkıntısı var, biraz kendipsikolojik sorunları olduğu için, herşeyin daha iyisini istiyor, tabi ailesinindurumu buna elverişli değil" dedi. İntihar girişiminde bulunan K.B., hastanedeki kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.