Küçük tehlike!

Aydın'da yaşayan 13 yaşındaki K.B., psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bunalıma girdi. Dün eline kuru sıkı tabanca ve ekmek bıçağı alarak yaşadığı evin çatısına çıktı. Çevredekilerin bakışları arasında bağırarak çevreye ateş etmeye başladı. İntihara kalkıştı. Mahalle sakinleri polisi aradı. Ekiplerden, yaklaşmamalarını isteyen küçük kız silahı başına doğrulttu. İkna çabaları sonuçsuz kaldı. Ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürülen genç kızı çatıda gören çevre sakinleri ise olayı meraklı gözlerle takip etti. Çatıdaki polislerin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabaları sonuç getirmeyince bir anlık dalgınlığından yararlanılarak K.B.'nin elindeki silahı ve bıçağı alınarak kurtarıldı. Annesi Zübeyde B. kızının çatıdan indirilmesi sonrası yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak fenalık geçirdi. Sevda Sarıkürkçü, K.B'nin ailesinin besihanede çalıştığını ve maddi durumlarının kötü olduğunu belirterek, "Önceden komşuları oluyordum, bana telefon geldi. Sevda yengemi istiyorum demiş. Çok şükür sağ salim kurtardık. Psikolojik sorunları var, derdinin, sorunun ne olduğunu sordum. Her zaman ki sorunlar olduğunu söyledi. Biraz ılımlaştı. Elindeki kendini korumak için bulanan bir silah, kuru sıkı. Ondan da korkulacak herhangi bir şey yok. Anne ve babası besihanede çalışıyor. Aileden biraz sıkıntısı var, biraz kendi psikolojik sorunları olduğu için, her şeyin daha iyisini istiyor, tabi ailesinin durumu buna elverişli değil" dedi. İntihar girişiminde bulunan K.B., hastanedeki kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



