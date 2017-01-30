Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde keçecilik yapan Handan Ünlü (39),dünya modasına damga vurdu. İngiltere'deki bir butik işletmeden sipariş alan Ünlü, arkadaşının tavsiyesiyle 15yıl önce başladığı keçeciliği zamanlageliştirdi, dikişsiz olarak keçeden ürettiği kıyafetlerle Londra'ya ulaştı. 17 yaşında evlendirildiği için okulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Ünlü, hayatını düzene oturttuktan sonra bir taraftan keçecilik yaptığını, diğer yandan da eğitimine devam ettiğini belirtti. Açıköğretim öğrencisi olan Ünlü, şöyle konuştu:
MİKRO KREDİYLE İŞE BAŞLADI
"Ailemde el sanatlarıyla uğraşanlar vardı. Ben de küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgi duyuyordum. Halk eğitimi kurslarına devam ettim ancak evlenince ara vermek zorunda kaldım. Ancak pes etmedim, bir işyerinden gelen teklifi değerlendirerek işe başladım. Sonraarkadaşlarım bana mikro kredialmamı tavsiye ettiler. Aldığım kredi çok cüzi bir miktardı ama yün alarak evde keçecilik yapmaya başladım. Kazandığım parayla hem kendi, hem de kızlarımın eğitim masraflarını karşıladım. Daha sonra keçeden dikişsiz kıyafetler yaptım."
İNTERNETTEN SATIŞ
Keçeden kıyafetleri internet üzerinden sattığını aktaran Ünlü, "Sipariş üzerineve internetten satış yapıyoruz. Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da bazı mağazalarda bu ürünlerimizi satıyoruz. Sabancı Üniversitesi 500 fular siparişi verdi. Yoğun bir tempo içinde olacağız gibi görünüyor. Londra'dan birbutik işletmecisiyle görüştükve onun için yelek siparişialdık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor" dedi.
DERS DE VERİYOR Harran Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitmenlik de yapan Handan Ünlü, keçeciliği 16 kursiyere öğretiyor. Kendisinin ve kursiyerlerin ürettiği ürünleri pazarlayan Ünlü, kadınların aile bütçesine katkıda bulunmalarına destek oluyor.
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