Korku evi!

Kadına şiddet bitmiyor. Son örneği dün Konya'da yaşandı. 45 yaşındaki Ahmet Balci, eşi Nevin Balci (43) ile tartışmaya başladı. Cani koca, eline geçirdiği bıçakla kadına saldırdı. Kol, göğüs ve sırtından bıçakladı. Döverek kolunu kırdı. Daha sonra da kaçtı. Çocuğunun ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tedavi altına alındı. sağlık sorunları var! Balci'nin vücudunun 8 yerinde bıçak darbesi olduğu ve sırtından aldığı bıçak darbelerinin organlarına zarar verdiği belirtildi. Nevin Balci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, daha öncede kavga ettiklerini söylediği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Balci ise, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Kavga esnasında kolundan yaralandığı belirtilen Balci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavinin ardından tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.