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'de zincirleme

'de D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, 10 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Kocaelide 10 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik sında bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 41 UE 533 plakalı otomobilde bulunan Fatih Can olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle İstanbul istikametinin ulaşıma kapandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 16:36
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