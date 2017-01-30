Kerem battı

Oyuncu Wilma Elles,'in eşi Kerem Göğüş'e ait taşınmazlara icra geldi. Göğüş, geçtiğimiz yıllarda, tüketicilere maketten ev sattı. Ancak tek bir aileye bileanahtar teslim etmedi. Ev yapacağını söylediği İstanbul Beşiktaş'ta bulunan arsaya ise otel yaptı. Üzerinde tükeciler ilebirçok bankanın ipoteğive haczi bulunan 10taşınmazın, İş Bankasıtarafından yarın satışaçıkartılacağı öğrenildi. Taşınmazlara 280, 324 ve 520 bin TL fiyat biçildi.
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