Yol Durumu
  1. Kasa faresi yakalandı
  2. Bir canın bedeli 22 bin lira

Kerem battı

Kerem battı
Oyuncu Wilma Elles,'in eşi Kerem Göğüş'e ait taşınmazlara icra geldi. Göğüş, geçtiğimiz yıllarda, tüketicilere maketten ev sattı. Ancak tek bir aileye bile anahtar teslim etmedi. Ev yapacağını söylediği İstanbul Beşiktaş'ta bulunan arsaya ise otel yaptı. Üzerinde tükeciler ile birçok bankanın ipoteği ve haczi bulunan 10 taşınmazın, İş Bankası tarafından yarın satışa çıkartılacağı öğrenildi. Taşınmazlara 280, 324 ve 520 bin TL fiyat biçildi.
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar