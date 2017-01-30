Kerem battı

Oyuncu Wilma Elles,'in eşi Kerem Göğüş'e ait taşınmazlara icra geldi. Göğüş, geçtiğimiz yıllarda, tüketicilere maketten ev sattı. Ancak tek bir aileye bile anahtar teslim etmedi. Ev yapacağını söylediği İstanbul Beşiktaş'ta bulunan arsaya ise otel yaptı. Üzerinde tükeciler ile birçok bankanın ipoteği ve haczi bulunan 10 taşınmazın, İş Bankası tarafından yarın satışa çıkartılacağı öğrenildi. Taşınmazlara 280, 324 ve 520 bin TL fiyat biçildi.