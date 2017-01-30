İzmir'de erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu ölen 30 yaşındaki İlknur Aker'in ablası Havva Güngör TAKVİM'a konuştu. İlknur'un erkek arkadaşı olan Metin Kaplan'ın serbest kalmasına tepki gösteren abla Güngör, "Bu bir kaza değil cinayet. Metin, kız kardeşimin ölümüne sebep oldu. Arabadan inmesine engel olmalıydı. Kardeşimi o ölüme gönderdi. Cenazeyi almaya gittiğimizde o da oradaydı. 'Neden arabadan inmesine izin verdin?' diye sorduğumda, 'tuvalet ihtiyacını gidermek için inmişti. Arkasından gidemedim' diye cevap verdi. Yalan söylüyor. Hangi kadın otobanda iner ? Kardeşimi Kasım ayında da dövmüştü. İlknur bir ay önce de bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Kardeşimin ölümüne neden olduğu için ifademde bu adamdan şikayetçi oldum" dedi.



Ceyhan TORLAK