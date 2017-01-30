Eskişehir'de önceki gün çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Rüstem Atıcı (49), yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen talihsiz adam kurtarılamadı. Emniyet güçleri, çevredeki ev ve işyerinin güvenlik kameraları görüntüleri inceledi. Ekipler, Onur Atıcı'yı (14) çelişkili ifadeler vermesi ve şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle takibe aldı. Gözaltına alınan genç, suçunu itiraf etti. Babasının yıllardan beri kendisine baskı kurduğunu ve hor gördüğünü, bu nedenle onu av tüfeğiyle vurduğunu söyledi. Katil evlat, yapılan sorgulamasından sonra adliyeye sevk edildi.