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Kasa faresi yakalandı

Kasa faresi yakalandı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fırına hırsız girdi. İş yerinde bulunan çelik kasayı kırarak açan kişi, kasa içerisinde bulunan 1 milyon lirayı çaldı. Kasanın boşaltıldığını gören iş yeri sahibi Mücahit M. çılgına döndü. Durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Hırsızın, kasayı açmak için kullandığı aletler bulundu. Kriminal incelemeye gönderilen tornavida üzerindeki parmak izi tespit edildi. Parmak izinin 23 yaşındaki Baran B.'ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Baran B.'nin ifadesine başvuruldu. Bir oto tamirci de çalıştığını beyan eden genç, "Söz konusu tornavida dükkanımdan alınıp biri veya birileri tarafından olay yerine götürülmüş olabilir. Benim bu olayla ilgili hiçbir alakam yok. Suçsuzum." diyerek kendisini savundu. Ancak parmak izlerinin yanı sıra güvenlik kameralarınca da yapıldığı gün, olay yerinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Baran B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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