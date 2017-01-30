Kasa faresi yakalandı

Geçtiğimizgünlerde İstanbulKağıthane'de bulunanbir fırına hırsız girdi. İşyerinde bulunan çelikkasayı kırarak açankişi, kasa içerisindebulunan 1 milyonlirayı çaldı. Kasanınboşaltıldığını gören işyeri sahibi Mücahit M.çılgına döndü. Durumupolise bildirdi. Emniyetgüçleri, olay yerindeinceleme yaptı. Hırsızın,kasayı açmak içinkullandığı aletler bulundu.Kriminal incelemeyegönderilen tornavidaüzerindeki parmak izitespit edildi. Parmakizinin 23 yaşındakiBaran B.'ye ait olduğubelirlendi. Gözaltınaalınan Baran B.'ninifadesine başvuruldu. Biroto tamirci de çalıştığınıbeyan eden genç, "Sözkonusu tornavidadükkanımdan alınıp biriveya birileri tarafındanolay yerine götürülmüşolabilir. Benim buolayla ilgili hiçbiralakam yok. Suçsuzum."diyerek kendisini savundu.Ancak parmak izlerininyanı sıra güvenlikkameralarınca da hırsızlıkyapıldığı gün, olay yerindeolduğu tespit edildi.Emniyetteki ifadesininardından adliyeyesevk edilen Baran B.,çıkarıldığı mahkemecetutuklanarakcezaevine gönderildi.
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