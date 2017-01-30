Kardak denetimi

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı. Akar ve kuvvet komutanları Aksaz Deniz Üssü'nde inceleme ve denetmelerden sonra dün saat 10.30 sıralarında karayoluyla Bodrum'a gitti. Rıhtımda bekleyen 'TCG Meltem' hücumbotuna geçen Akar ve komutanlar Kardak Kayalıkları bölgesine hareket etti. 2 koruma botu ile 4 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 'TCG Meltem' hücumbotu, Bodrum'a 25 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na ulaştı. TSK'nın Kardak'taki denetimi, komşu Yunanistan'da panik yarattı. 1996'daki Kardak krizi sırasında düşen Yunan helikopterinde ölen 3 subay için, kayalıklara 1.5 mil uzaklıktaki Kilimli Adası'nda anma töreni yapılıyordu. Paniğe kapılan Kalalimnos Adası'ndaki Yunan sahil güvenlik botları bölgeye yaklaşıp, ziyareti uzaktan izledi. Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları çevresinde dolaşıp incelemelerini tamamladıktan sonra Bodrum'a döndü.
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