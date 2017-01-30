İstiklal Mahkemesi internette

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda görevli uzmanlar, İstiklal Mahkemeleri, İstanbul İstiklal Mahkemesi, Elcezire İstiklal Mahkemesi, Eskişehir İstiklal Mahkemesi ile Isparta İstiklal Mahkemesi'nin kayıtlarını inceledi. Bunlardan bir bölümü, TBMM tarafından interneterişimine açıldı. Meclis, 12 İstiklal Mahkemesi'ne ait 915 bin evrakla ilgili çalışmaları bu yasama döneminde tamamlayarak hepsini hizmete açmayı planlıyor. Şark İstiklal Mahkemesi'nin de içinde bulunduğu diğer mahkemelere ait belgelerle ilgili çalışmaları devam ediyor. İzmir Suikastı ve Menemenolayı ile ilgili evraklarise Şark İstiklal Mahkemesidosyalarında bulunmadı...
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