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İstiklal Mahkemesi internette

İstiklal Mahkemesi internette
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda görevli uzmanlar, , İstanbul İstiklal Mahkemesi, Elcezire İstiklal Mahkemesi, Eskişehir İstiklal Mahkemesi ile Isparta İstiklal Mahkemesi'nin kayıtlarını inceledi. Bunlardan bir bölümü, TBMM tarafından internet erişimine açıldı. Meclis, 12 İstiklal Mahkemesi'ne ait 915 bin evrakla ilgili çalışmaları bu yasama döneminde tamamlayarak hepsini hizmete açmayı planlıyor. Şark İstiklal Mahkemesi'nin de içinde bulunduğu diğer mahkemelere ait belgelerle ilgili çalışmaları devam ediyor. İzmir Suikastı ve Menemen olayı ile ilgili evraklar ise Şark İstiklal Mahkemesi dosyalarında bulunmadı...
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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