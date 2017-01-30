Çağlayan'da, metrobüs ile İETT'ye ait yol yardım aracının çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Çağlayan durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle ters yönde seyreden İETT'ye ait yol yardım aracıyla çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekipler de kazaya karışan metrobüs ve yardım aracını bölgeden kaldırdı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.