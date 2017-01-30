Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
Yıldırım, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılandığı duruşmayı izlemeye geldi.
Duruşma salonunda Yıldırım, hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
İfadesi alınan Yıldırım, daha sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında zorla getirme kararı vermişti.
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gerçek adalet işlese bu hain grupların toptan idam edilmeleri gerekir, eskiden fransa ,da kral a yamuk yapan anında kadın erkek farketmeden giyotin,, e gidiyordu,,kral a köpek dediği için bile giyotin cezası alan bile var, işte bu devlet ler bize insanlık dersi vermeye kalkıyor,,
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