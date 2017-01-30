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HDP'li Beştaş tutuklandı!

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili Beştaş tutuklandı

HDPli Beştaş tutuklandı!

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan HDP Adana Milletvekili 'ın tutuklanmasına karar verildi.

Nöbetçi mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan ve gözaltına alınan Beştaş, adliyeye götürüldü.

Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan Beştaş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AYHAN BİLGEN GÖZALTINA ALINDI
Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında "yakalama" kararı çıkarılan , Diyarbakır'da gözaltına alındı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:02
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Osmanlı Osmanlı

Demek ekmeğini yediğiniz devlete ve millete ahkam kesersiniz öyle mi? İyi bundan böyle ahkam kesmeye devam edin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 01:41
temel temel

bøyle terør suclarin da bence ankara da mahkeme bakacak onlarin cok oldugu yerde mahkemeler baski altin da olabilir bir de terør sucun de birakan mahkeme olursa inceleme yapilacak eger yeterli delil var birakiyor ise hep ayni hakim mi yada neye karar verdi inceleme olacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.01.2017 01:26
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