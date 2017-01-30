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'li Baluken tahliye edildi

Milletvekili , hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.

HDPli Baluken tahliye edildi

Diyarbakır Milletvekili , tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada, tutuklu sanık Baluken'in avukatları hazır bulundu.

Tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan sanık Baluken, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da Baluken için tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığın savunmasının alınması ve delillerin toplanması ile Anayasa Mahkemesinin milletvekillerinin tutukluluk hallerinin incelenmesinde gözetilmesi gerektiğini ortaya koyduğu kriterleri gerekçe göstererek, Baluken'in tahliyesine karar verdi.

4 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
İddianamede, Baluken'in "devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 15:13
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