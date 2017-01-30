AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Erdoğan'ın onayından sonra Nisan ayında yapılması planlanan referandumla seçmenin de onayından geçecek. AK Parti ve MHP referandum için 'evet' kampanyası yürütürken CHP ve HDP ise 'hayır' kampanyası yürütüyor.
CHP-HDPKK YİNE YAN YANA
Referandumda aynı oyu kullancak olan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti.
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.
PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ASILDI
HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.
kalan karakter 1000
bu hain kk dan ülkeye hayır gelir mi
EYYYYYY MİLLET RESME İYİ BAKIN APONUN YANINDA KAN KARDESİ KILIÇDAR VAR EEEEE BUDA ÇOK NORMAL NEDE OLSA KARDESLERRRRRR............................
Referandumda aynı oyu kullancak olan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti
emniyet ne iş yapıyor.... toplayıp atsınlar içeri teröristi sürekli dağda aramasınlar bunlar şehirdeki teröristler ve gözlerinin önündeler.
hdpkk chpkk= fetö terörist birliği lanet olsun sizlere, bu şerefsizleri artık tamamen temizleyiniz, artık Türkiyemizi Temiz tutalım yerlerde hdpkk lı terörist çöplerini toplayalım atalım sınır dışına, bunun için Belediye temizlik işçisine gerek yok herhalde.
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