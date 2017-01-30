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'den teröristli kampanyası

da '' kampanyasını yürütecek olan ve 'nin yine aynı tarafta yer almasının yankıları sürerken HDP yine teröristlerin fotoğrafıyla şova başladı. Bağcılar’da ‘hayır’ kampanyasına başlayan HDP’liler, teröristlerin fotoğrafları altında buluştu.

HDPden teröristli referandum kampanyası

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Erdoğan'ın onayından sonra Nisan ayında yapılması planlanan la seçmenin de onayından geçecek. AK Parti ve MHP referandum için 'evet' kampanyası yürütürken ve ise '' kampanyası yürütüyor.

CHP-HDPKK YİNE YAN YANA
Referandumda aynı oyu kullancak olan CHP ve terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ASILDI
HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 11:18
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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&#246;zcan özcan

bu hain kk dan ülkeye hayır gelir mi

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evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 23:01
KARTAL KARTAL

EYYYYYY MİLLET RESME İYİ BAKIN APONUN YANINDA KAN KARDESİ KILIÇDAR VAR EEEEE BUDA ÇOK NORMAL NEDE OLSA KARDESLERRRRRR............................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:49
AAAAAAA AAAAAAA

Referandumda aynı oyu kullancak olan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti

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evet0
hayır1
cevapla 30.01.2017 17:19
ali osman ali osman

emniyet ne iş yapıyor.... toplayıp atsınlar içeri teröristi sürekli dağda aramasınlar bunlar şehirdeki teröristler ve gözlerinin önündeler.

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evet1
hayır1
cevapla 30.01.2017 16:51
FatihSultan23 FatihSultan23

hdpkk chpkk= fetö terörist birliği lanet olsun sizlere, bu şerefsizleri artık tamamen temizleyiniz, artık Türkiyemizi Temiz tutalım yerlerde hdpkk lı terörist çöplerini toplayalım atalım sınır dışına, bunun için Belediye temizlik işçisine gerek yok herhalde.

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evet11
hayır1
cevapla 30.01.2017 13:28
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