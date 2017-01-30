AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor. Erdoğan'ın onayından sonra Nisan ayında yapılması planlanan referandumla seçmenin de onayından geçecek. AK Parti ve MHP referandum için 'evet' kampanyası yürütürken CHP ve HDP ise 'hayır' kampanyası yürütüyor.

CHP-HDPKK YİNE YAN YANA

Referandumda aynı oyu kullancak olan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için harekete geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ASILDI

HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.







