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Hayaldi gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “14 yıllık hayalimdi” dediği , bir bir hizmet vermeye başladı. Yozgat’ın ardından de, hasta kabulüne başlıyor...

Hayaldi gerçek oldu
Kamu-özel ortaklığı modeli ile yapılan, toplamda yaklaşık 41 bin yataklı şehir hastaneleri çalışması kapsamında, bu yıl 8 hastane hizmete girecek. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olarak 3 Şubat'ta Mersin Şehir Hastanesi kapılarını açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 yıllık hayalimdi" dediği hastane projesinin hayata geçmesine tanıklık edecek. Erdoğan, kurdeleyi keserek hastaneyi hizmete sunacak. 5 yıldızlı otel konforunda olan , bin 253 yatak kapasitesine sahip ve bünyesinde "hiperbarik oksijen tedavisi" yapılabilecek. 339.9 milyon dolarlık yatırım bedeli olan hastane sadece Mersin'e değil tüm Doğu Akdeniz'e hizmet verecek.

EL HAVLUSU BİLE VAR
Hastanede yatışı gerçekleşen her hastaya 1 oda verilecek. Bu odalar tuvaleti ve banyosu olan, televizyonlu, buzdolaplı, eşya dolaplı, beş yıldızlı otel konforuna sahip olacak. Banyoda, banyo havlusu ve el havlusu olacak. Odalar, hasta ve refakatçinin psikolojisine uygun dizayn edilirken, renkler de yeşil, mavi, sarı gibi huzur veren renklerden seçildi. Refakatçilerin yatabileceği yatağın da bulunduğu odalarda, estetik ve mekansal konfor bir arada sunuldu.



BİN 253 YATAKLI OTEL GİBİ
Mersin Şehir Hastanesi, her hastaya 1 oda şeklinde inşaa edildi. Tam bin 253 yatak kapasiteli. Doğu Akdeniz'e hizmet verecek. Ankara'da açılışa hazırlanan 3 bin 700 yatak kapasiteli Bilkent Şehir Hastanesi ise Avrupa'nın en büyüğü olacak. Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Isparta, Yozgat Manisa, Eskişehir ve Kayseri tamamlanmak üzere...
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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