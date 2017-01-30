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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ temizliği!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ temizliği!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişi için Ankara, Diyarbakır, Amasya ve Eskişehir'in de aralarında olduğu 8 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikisi yarbay rütbesinde, biri filo komutanı 10 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, Genelkurmay Başkanlığında çalıştığı öğrenildi. Diğer illerde gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecekleri bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 sivilin ise örgütte "abi" konumunda bulundukları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından sorumlu oldukları belirtildi.

Bu kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 12:20
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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L&#252;tfi Lütfi

Bunların kriptoları hala bitmez.Belediyeler.En strajik laboratuvarlar.Maliyele.Diyanet.Buralardan fazla ses gelmedi.Tabi bir deiptal edilen sınavlarla diğer bakanlıklara yerleşenler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.01.2017 13:14
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