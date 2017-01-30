Harika tespit!

İzmir'de yaşayan HarikaKanık'ın geçen yıl doğum sancısıtuttu. Hastaneye kaldırılan gençkadın, sezaryanla bebeğinidünyaya getirdi. Ancak 6 aysonra rahatsızlandı. Yenidenhastaneye kaldırılan HarikaKanık, hayatını kaybetti. Yapılanotopside rahminde sargıbezi unutulduğu, buna bağlıolarak da vücudunun iltihapkaptığı için yaşamını yitirdiğibelirlendi. Ailesi, doğumugerçekleştiren doktor U.Ç. ilehemşire H.C.'den şikayetçi oldu.Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca kusurlubulunan ikili hakkında, 'Taksirleölüme neden olmak' suçundan6 yıla kadar hapis istemi cezasıyladava açıldı.
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