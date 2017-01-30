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Harika tespit!

Harika tespit!
İzmir'de yaşayan Harika Kanık'ın geçen yıl doğum sancısı tuttu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, sezaryanla bebeğini dünyaya getirdi. Ancak 6 ay sonra rahatsızlandı. Yeniden hastaneye kaldırılan Harika Kanık, hayatını kaybetti. Yapılan otopside rahminde sargı bezi unutulduğu, buna bağlı olarak da vücudunun iltihap kaptığı için yaşamını yitirdiği belirlendi. Ailesi, doğumu gerçekleştiren doktor U.Ç. ile hemşire H.C.'den şikayetçi oldu. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca kusurlu bulunan ikili hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemi cezasıyla dava açıldı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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