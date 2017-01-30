Hain saldırıya Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kutsal bir mekanda ibadet eden masum insanları hedef alan saldırı şiddetle kınanırken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Kanada Hükümeti'nin, İslamofobi kaynaklı söylem ve eylemlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının mahiyetine ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz. Türkiye, birçok farklı ırk ve dine mensup insanın barış içinde bir arada yaşadığı Kanada'nın huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında dost ve müttefik Kanada ile tam bir dayanışma içerisindedir." ifadesine yer verildi.

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te bir camiye yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.