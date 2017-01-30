Fırında feci ölüm

Gaziantep'te ekmek fırınında çalışan 43 yaşındaki işçi Salih Ekin, dün, dinlenmek amacıyla fırının üst kısmında bulunan bölmeye çıkmak istedi. Ahşap paletlerden yaptıklarımerdiven yardımıyla fırınınüstüne çıkmaya çalışan işçi,dengesini kaybederek 3metre yüksekten zemineçakıldı. Kafasını demir çubuğa çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi. Mesai arkadaşı "Talihsiz bir kaza. Nasıl olduğunubiz de anlamadık. Allah rahmeteylesin" diye konuştu.
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