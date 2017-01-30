Fırında feci ölüm

Gaziantep'te ekmek fırınında çalışan 43 yaşındaki işçi Salih Ekin, dün, dinlenmek amacıyla fırının üst kısmında bulunan bölmeye çıkmak istedi. Ahşap paletlerden yaptıkları merdiven yardımıyla fırının üstüne çıkmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten zemine çakıldı. Kafasını demir çubuğa çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi. Mesai arkadaşı "Talihsiz bir kaza. Nasıl olduğunu biz de anlamadık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.