Yol Durumu
  1. Son fotoğraf
  2. Taksim’de kanlı gece

Fırında feci ölüm

Fırında feci ölüm
Gaziantep'te ekmek fırınında çalışan 43 yaşındaki işçi Salih Ekin, dün, dinlenmek amacıyla fırının üst kısmında bulunan bölmeye çıkmak istedi. Ahşap paletlerden yaptıkları merdiven yardımıyla fırının üstüne çıkmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yüksekten zemine çakıldı. Kafasını demir çubuğa çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi. Mesai arkadaşı "Talihsiz bir kaza. Nasıl olduğunu biz de anlamadık. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.
Etiketler:
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar