54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunan Günerigök'ü yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı.

Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen Günerigök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Gözaltına alınan Hamza Günerigök, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından sonra kendisini gizlemek ve kurtarman için Twitter'da darbe karşıtı paylaşımlar yapıyordu.









