Yol Durumu
  1. HDP'li Beştaş tutuklandı!
  2. Kanada'daki saldırıya Dışişleri'nden sert tepki!

'cü i 'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında yasa dışı yollardan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski i çıkarıldığı mahkemece .

FETÖcü TRT spikeri Yunanistana kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında /PDY'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunan Günerigök'ü yasa dışı yollardan 'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı.

Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen Günerigök, çıkarıldığı mahkemece .



KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Gözaltına alınan , FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından sonra kendisini gizlemek ve kurtarman için Twitter'da darbe karşıtı paylaşımlar yapıyordu.
Etiketler: , , , , ,
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 17:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ERAY ERAY

Ahmak olduğunu kabul etmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar