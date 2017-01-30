EVET dalga dalga

Türkiye referandum sürecine girdi. Rıdvan Dilmen'in başlattığı ve futbol, siyaset ve sanat dünyasının desteğiyle büyüyen kampanyaya halk sahip çıktı. Eski Milli Futbolcu Alpay Özalan'ın davetine cevap veren Muazzez Ersoy, "Güçlü birTürkiye için evet, bende varım. Sevgili dostum İzzet Yıldızhan, güçlü bir Türkiye için sizler de var mısınız?" ifadelerine yer verdi. Yıldızhan da verdiği cevapta, "Sevgili dostum Muazzez Ersoy mesajını aldım. Güçlü ve yeni Türkiye için, istikrar için ben de evet diyorum" dedi.
DİNAMİK TÜRKİYE İÇİN
Referandum hakkında konuşan Yıldızhan, "Tabii ki de herkes gibi benim de bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'Evet' olacak" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl de "Birlik beraberliğimizi korursak, barış ve kardeşlik içinde olursak, farklılıklarımıza ve düşüncelerimize saygı gösterirsek evet böyle bir Türkiye için ben de varım" dediği videoyu yayınladı. Oyuncu Deniz Oral ise "Bir ve beraber olursak, barış ve kardeşliğimizi korursak, farklılıklarımıza ve düşüncelerimize saygı gösterirsek, evet böyle güçlü bir Türkiye için ben de varım. Sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül sen de var mısın?" dedi. Ancak Kırmızıgül'den henüz bir cevap gelmedi. Sosyal medyada en çok paylaşımı yapılan tweet'lerden biri 80 yaşındaki Tekin Dede'nin 'Evet' kampanyası için yazıp, okuduğu şiiri oldu. Elazığ'da AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, -6 derecedeki Hazar Gölü'ne dalarak 'Son nefesimize kadar evet' pankartı açtı. Yazar Senai Demirci de 'Ben de varım" diyerek kampanyaya destek verdi.
Ünlü sanatçılar İzzet Yıldızhan ve Yavuz Bingöl, sosyal medyada kendilerine yapılan çağrılara cevap verdi. Her ikisi de "Güçlü ve yeni Türkiye için, istikrar ve ülkenin refahı için evet" dedi. Yavuz Bingöl'ün AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut İzzet Yıldızhan Deniz Oral Muazzez Ersoy Yavuz Bingöl çağrısına, oyuncu Deniz Oral da kayıtsız kalmadı. "Bir ve beraber olursak, barış ve kardeşliğimizi korursak, farklılıklarımıza saygı gösterirsek güçlü Türkiye için ben de varım" mesajını paylaştı.
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