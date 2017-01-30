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Eski personeline operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen eski çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı

Eski Ankara Valiliği personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 19:45
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