Erdoğan’ın uçağını uçaksavarla vuracaklardı

15 Temmuz'da İstanbul'daki 2 havalimanını da kuşatan darbeci askerlerde ele geçirilen uçaksavar mühimmatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını düşürmek için yüklendiği belirtildi. Darbe girişimi sırasında Marmaris'teki oteline baskın düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı öncesi otelden ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı ve ailesini taşıyan Ata uçağı, 04.00 sıralarında yolcu uçağı koduyla hainlerin savaş uçaklarından gizlenerek Atatürk Havalimanı'na inmişti. Her yerde Cumhurbaşkanı'nı arayan darbecilerin, o gece tamamen Erdoğan'ı öldürmeye odaklandığı anlaşıldı. Darbe davalarında ve soruşturmalarda ortaya çıkan bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da bulunan 2 havalimanına da mühimmat yüklü tanklar ve zırhlı askeri araçlar çıkarıldı.
ALMANYA'DAN GELEN MÜHİMMAT
Avrupa yakasındaki Atatürk Havalimanı'na Baştabya Kışlası'nda bulunan 66. Mekanize Tugay'dan, Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Maltepe'deki 2. Zırhlı Piyade Tugay'dan birlikler yönlendirildi. Sabah'ın haberine göre her iki grupta da yüzlerce HK33, G3, A2, A3 silahlara ait mühimmatı ile tank, top ve uçaksavar mühimmatları vardı. Sabiha Gökçen'e giden ekipteki uzman çavuş Alper Kamacı ifadesinde "O gün ilk kez Almanya'dan özel olarak getirtilmiş top mühimmatı yüklendi" dedi. Alınan ifadelere göre darbeci subaylar, o gece önlerine geçen halka da tank ve toplarla ateş edilmesi emrini verdi. Darbe iddianamelerinde de savaşa gider gibi en ağır silahlarla kışlalardan çıkan hainlerin, ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yok etmek üzere hareket ettiği ifade edildi. Uçaksavarlar da Cumhurbaşkanı'nın Ata uçağı görülür görülmez vurmak üzere yüklenmişti.
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Almanya'dan bu devletin yetkilerinin izni olmadan özel top getirten alçakları yakın. Bu ülkenin istihbaratı da eğer bu devlet için çalışıyorsa aynı şekilde bunu Almanya'ya ödetsin. Almanya'ya başka bir ülkeye savaş açmak neymiş göstersin. Bak o zaman Almanya köpeği bir daha böyle bir şeye kalkışabiliyor mu.
BUNLAR İDAM OLMAZSA , ADALET YERİNİ BULAMAZ,,
Milletin hain yüzkaralari...bunlar 1900 yillarda Osmanli ordusuna bilerek yanlisa saptirma ve bozguna ugrasimasi icin...canla basla calisan yine osmanli Uniformasi giymis..Jöntürkler...fark sadece Uniformanin deyisik olmasi...ve 100 yil gecmesine ragmen ziyniyetin ayni olmasi...bizim yapacagimiz..orduyu ve her kurumu bu hainlerden temizlemek ve yeniden girmelerine engel olacak önlemler almak...yoksa ..yine cikacaklar..Milletin karsisina elinde tanklarla ucaklarla.
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