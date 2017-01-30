Engelli babasına iş buldu

İstanbul Esenyurt'ta oturan 10 yaşındaki Şevval Can, doğuştan işitme engelli babasının duyan kulağı, konuşandili oluyor. Küçük kızının iletişim konusundaki desteği sayesinde iş bulan baba, artık evine ekmek götürebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. "Babamın duymaması beni çok üzüyor" diyen Şevval, şöyle konuşuyor: "3 kardeşiz, bizimsesimizi duymak istediğini söyledi. Duygulandım. Esenyurt Belediyesi işitme cihazı vereceği için çok mutluyum."
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