Doğan medyasının referandum operasyonu!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne kavuşturulması için mezranın sakinleri arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından mezranın köy olmasını isteyenler ile buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Köy korucularının havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı taraflar, ihbarla gelen jandarmalar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alan jandarma, olası yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.
HÜRRİYET VE CNN TÜRK'TEN YİNE ALGI OPERASYONU
Tüm olay bundan ibaretken Doğan medyasından Hürriyet ve CNN Türk bu kavgayı sanki Nisan ayında yapılacak Anayasa referandumuyla ilgiliymiş gibi okuyucularına sundu. Doğan medyası başlıkta, "Referandum kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var" şeklinde bir ifade kullanarak okuyucuların zihninde algı oluşturmaya çalıştı.
Takvim.com.tr
kalan karakter 1000
bunlar memur--patronlari ne derse onu yazar PATRONUNA BAK ISCISININ YAPACAGI ORTAYA CIKAR-------
BU ADAMIN KIRDIGI YUMURTA KIRKI GEÇTİ BİR ŞAMAR VARAN OLMADI YAAA
Türkiye Cumhuriyetine zarar veren yayın kuruluşlarına el konulmalı sahileri ve ihanet içinde olanlar cezalandırılmalı. Kimden korkuyoruz Avrupa tümden düşmanımız daha ne olabilir ki.
bu gazeteye ne zaman kayyum atanacak,.!!!
artık bu yalan haberlere bir ceza olmalı. istediğini yapamaz medya. bu yorumlanacak bir haber de değil ki yorum yaptık desinler..
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.