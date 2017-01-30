Doğan medyasının referandum operasyonu!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne kavuşturulması için mezranın sakinleri arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından mezranın köy olmasını isteyenler ile buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Köy korucularının havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı taraflar, ihbarla gelen jandarmalar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alan jandarma, olası yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

HÜRRİYET VE CNN TÜRK'TEN YİNE ALGI OPERASYONU

Tüm olay bundan ibaretken Doğan medyasından Hürriyet ve CNN Türk bu kavgayı sanki Nisan ayında yapılacak Anayasa referandumuyla ilgiliymiş gibi okuyucularına sundu. Doğan medyası başlıkta, "Referandum kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var" şeklinde bir ifade kullanarak okuyucuların zihninde algı oluşturmaya çalıştı.













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