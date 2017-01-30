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nın referandum operasyonu!

ndan ve Adıyaman'daki bir mezrada köy statüsü için yapılan oylamada çıkan taşlı sopalı kavgayı Nisan ayında yapılacak Anayasa referandumundan kaynaklıymış gibi göstererek algı oluşturmaya çalıştı.

Doğan medyasının referandum operasyonu!

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Çavçük mezrasının Çatbahçe'den ayrılarak köy statüsüne kavuşturulması için mezranın sakinleri arasında oylama yapıldı. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından mezranın köy olmasını isteyenler ile buna karşı çıkanlar arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Köy korucularının havaya ateş açarak ayırmaya çalıştığı taraflar, ihbarla gelen jandarmalar tarafından güçlükle ayrıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına alan jandarma, olası yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

HÜRRİYET VE CNN TÜRK'TEN YİNE ALGI OPERASYONU
Tüm olay bundan ibaretken ndan ve bu kavgayı sanki Nisan ayında yapılacak Anayasa referandumuyla ilgiliymiş gibi okuyucularına sundu. Doğan medyası başlıkta, "Referandum kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var" şeklinde bir ifade kullanarak okuyucuların zihninde algı oluşturmaya çalıştı.






Takvim.com.tr
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 10:25
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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gurbetci-k&#246;ln gurbetci-köln

bunlar memur--patronlari ne derse onu yazar PATRONUNA BAK ISCISININ YAPACAGI ORTAYA CIKAR-------

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2017 18:15
vatandaş vatandaş

BU ADAMIN KIRDIGI YUMURTA KIRKI GEÇTİ BİR ŞAMAR VARAN OLMADI YAAA

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2017 16:07
ADİL ADİL

Türkiye Cumhuriyetine zarar veren yayın kuruluşlarına el konulmalı sahileri ve ihanet içinde olanlar cezalandırılmalı. Kimden korkuyoruz Avrupa tümden düşmanımız daha ne olabilir ki.

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evet21
hayır0
cevapla 30.01.2017 15:22
vtnds vtnds

bu gazeteye ne zaman kayyum atanacak,.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 30.01.2017 15:00
la tahzen la tahzen

artık bu yalan haberlere bir ceza olmalı. istediğini yapamaz medya. bu yorumlanacak bir haber de değil ki yorum yaptık desinler..

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evet21
hayır0
cevapla 30.01.2017 13:55
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