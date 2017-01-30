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Cumhurbaşkanlığına ve ’den evet desteği

TBMM'de anayasa değişiklik teklifini engellemek için türlü türlü provokatif söylemlerde bulunan ve 'ye, kendi tabanlarından tokat gibi bir cevap geldi.Son yapılan anket sonuçlarına göre, CHP’lilerin yüzde 10’u, HDP’lilerin de yüzde 4.5’i da ‘evet’ oyu verecek. tabanından destek ise yüzde 46.

Cumhurbaşkanlığına CHP ve HDP’den evet desteği
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında değerlendirilen anket, da vatandaş desteğinin yüzde 55'e çıktığını ortaya koyarken, ankete katılan 'lilerden yüzde 10'u, 'lilerin de yüzde 4.5'i, "evet" diyeceklerini bildirdiler.


YÜZDE 10'U "EVET"Çİ
AK Parti MKYK'sının geçen hafta yapılan toplantısında, Genar Araştırma Şirketi'nin yaptığı son saha analizi detaylı şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel oyunun yüzde 60 olarak çıktığı belirtilen anket sonuçlarında, vatandaşlar arasındaki referandum desteğinin de yüzde 55'e yükseldiği görüldü. Anket sonuçları, tabanının, belirtildiğinin aksine yarıya yakın oranda referanduma destek vereceğini ortaya koydu.

Bu arada anketin sonuçları arasında, Meclis'te "hayır" cephesini oluşturarak, Anayasa değişikliğine engel olmaya çalışan CHP ve HDP'nin yönetimlerinin aksine her iki parti tabanının da "evet"e meyilli olduklarına yönelik rakamlar dikkat çekti. Ankete katılanlardan, AK Parti seçmeninin yüzde 96'sı, MHP seçmeninin yüzde 46'sı referandumda "evet" diyeceğini belirtirken, CHP seçmeninin yüzde 10'u, HDP seçmeninin de yüzde 4.5'i "evet" diyeceğini ifade etmesi dikkat çekti.

MKYK'daki değerlendirmelerde, kampanyada partinin önde yer alıp almaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl yer alacağı konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bireysel olarak kitlelerle temasının yaratacağı pozitif etki de dikkate alınarak, Erdoğan'ın sahalara inmesiyle kampanyanın biraz daha farklı şekillenebileceği üzerinde duruldu. Bu nedenle kampanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la koordineli olarak yürütülecek

TABANINDAN HABERi YOK
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Bolu İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette "AK Parti'nin çok ciddi bir şekilde bu süreçle ilgili hayır vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'hayır'cılar var" demişti. Tekin'in sübjektif yorumu, bilimsel kriterlerle yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla çelişiyor. Siyasi kulislerde bu durum, kendi tabanının 'evet'e kaymasını önlemek için ifadelendirilmiş sözler olarak yorumlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Bolu İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette "AK Parti'nin çok ciddi bir şekilde bu süreçle ilgili hayır vereceğini biliyorum. Şuna emin olun yüzde 5 gizli 'hayır'cılar var" demişti. Tekin'in sübjektif yorumu, bilimsel kriterlerle yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla çelişiyor. Siyasi kulislerde bu durum, kendi tabanının 'evet'e kaymasını önlemek için ifadelendirilmiş sözler olarak yorumlandı.

Kaynak:Star
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 10:01
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

LAHNETLER OLSUN VATAN HAİNLERİ C H P YE OY VERENLERE YUUUUUUUUHHHHH........................

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evet1
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:52
FERİT FERİT

SONUNDA TABANI YİYİP HAİNLER BU ÜLKEDEN DEFOLUP GİDECEK,,

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evet14
hayır1
cevapla 30.01.2017 12:02
ihsan ihsan

chp hdp dede vatanseverler var elbette ekmek yediği yere ihanet edenler nankördür

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evet14
hayır1
cevapla 30.01.2017 11:50
ali SIVRI DIL ali SIVRI DIL

DEGIL TABANDAN BUNLARIN GOTLERINDEN HABERI YOK

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evet68
hayır2
cevapla 30.01.2017 11:04
VATANSEVER-1 VATANSEVER-1

KENDİNDE HABERİ OLMAYANIN TABANDAN MI HABERİ OLACAK.

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evet26
hayır1
cevapla 30.01.2017 10:10
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