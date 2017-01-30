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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir hastanede tedavi gören 15 Temmuz Gazisi 'ın Ümraniye'deki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı , önceki gün öğleden sonra Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Ümraniye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir hastanede tedavi gören 15 Temmuz Gazisi 'ın Ümraniye'deki evine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı. Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Erdoğan, Yaman'ın evinde yaklaşık bir buçuk saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

NİŞAN MERASİMİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 09:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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gurbetci gurbetci

Iste Baskan budur Milletle ic ice

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.01.2017 14:56
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