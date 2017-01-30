CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik haberleşme gideriyle ilgili değerlendirmede bulunan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, haberleşme giderlerine üst sınır getirileceğini ifade etti.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme gideriyle ilgili konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, ""Bir üst sınırı vardır. Başkanlık divanı üyeleri için, tabii meclisin idari görevlerini yürüttüğü için böyle bir sınır bugüne kadar öngörülmemiş. Ancak, makul bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini düşünenlerdenim. 2017 yılının geçtiğimiz hafta içeresinde başkanlık divanını ben toplamıştım. Başkanlık divanında da kısmen bu konuları tartıştık. Böyle bir karar aldık. Bundan sonraki ilk divan toplantısına mutlaka bu konunun gündem maddesi yapılması, bu konuyla ilgili makul bir sınırı çizilmesi gerektiğini o toplantıda da ifade ettik. Arkadaşlarımız, meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Mutlaka dediğim gibi makuliyeti aşmamak lazım. Sonuçta geçmişte bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir."
"SORUMLUSU DEĞİLİM" DEMİŞTİ
CHP'li vekil Türkmen, milyonluk faturaya ilişkin "Meclis yönetimi tarafından satın alınan bu hizmetin fahiş fiyatından sorumlu tutulması gereken kişi ben değilim" şeklinde skandal bir savunma yapmıştı.
kalan karakter 1000
birisi giden bira partisi yapar birisi tlf dan ne yapti ise zarar verir dusun 100 chp vekil ve calisan su bu var ise ulke batmaz mi tlf canli fantasi yapsan bile o kadar tutmaz
Devletin malı deniz. Yiyenler DOMUZ
Yapın utanmıyorsanız gene yapın Edep ya hu , haya ya hu , ar ya hu
chp fırsatını buldumu hamuduyla götürür'ün en güzel örneği
10.bin lira (çok ya, neyse) üst sınır..fazlasını cebinden öder..bu kişiler. bayan vekil hakkımızı haram ettik..chp.nize...haram nedir bilirmisiniz? sözlükten bakınız.! belki anlarsınız..
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