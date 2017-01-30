Uludağ’da facia teğet geçti. Snowboard yapan bir genç, sürücüsü düşen kar motosikletinin kayakçılara doğru gittiğini fark etti. Aracın üzerine atlayarak felaketi önledi. Yaşananlar aksiyon filmi gibiydi...
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bir kayakçının dikkati, insanların hayatını kurtardı. Korkutan olay, oteller bölgesindeki kayak pistinde yaşandı. Yarıyıl tatilini fırsat bilenler, Uludağ'a aktı. Hal böyleolunca pistler doldu taştı. Dünsabah otellerin olduğu bölgedentepeye doğru hızla çıkan birkar motosikleti, karşı yöndengelen bir başka araçla karşılaştı. 2 sürücü birbirlerine çarpmamak için ani hamleler yaptı. Bu sırada aşağı doğru inen kar motosikletinin sürücüsü araçtan düşünce, sürücüsüz kalan motosiklet kayak yapan insanlara doğru kaymaya başladı. Kar motosikletinin insanlarınüzerine doğru gittiğini görensnowboardcu bir genç isehemen kayakçıları bağırarakuyardı. Ardından takip ettiği kar motosikletinin üzerine atladı. Aracıdurduran genç sporcu, insanlarınhayatını kurtarmayı başardı.'Cesur yürek'in insanların üzerine giden kar motosikletini durdurma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Aksiyon filmi sahneleriniaratmayan olayda şans eserikimse yaralanmadı. Jandarmaekipleri hızlı giderek kazayasebebiyet verdiği iddia edilen karmotosikleti sürücüsü hakkındaişlem başlattı.
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