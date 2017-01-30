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Cesur yürek

’da facia teğet geçti. Snowboard yapan bir genç, sürücüsü düşen kar motosikletinin kayakçılara doğru gittiğini fark etti. Aracın üzerine atlayarak felaketi önledi. Yaşananlar aksiyon filmi gibiydi...

Cesur yürek
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da bir kayakçının dikkati, insanların hayatını kurtardı. Korkutan olay, oteller bölgesindeki kayak pistinde yaşandı. Yarıyıl tatilini fırsat bilenler, 'a aktı. Hal böyle olunca pistler doldu taştı. Dün sabah otellerin olduğu bölgeden tepeye doğru hızla çıkan bir kar motosikleti, karşı yönden gelen bir başka araçla karşılaştı. 2 sürücü birbirlerine çarpmamak için ani hamleler yaptı. Bu sırada aşağı doğru inen kar motosikletinin sürücüsü araçtan düşünce, sürücüsüz kalan motosiklet kayak yapan insanlara doğru kaymaya başladı. Kar motosikletinin insanların üzerine doğru gittiğini gören snowboardcu bir genç ise hemen kayakçıları bağırarak uyardı. Ardından takip ettiği kar motosikletinin üzerine atladı. Aracı durduran genç sporcu, insanların hayatını kurtarmayı başardı. 'Cesur yürek'in insanların üzerine giden kar motosikletini durdurma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Aksiyon filmi sahnelerini aratmayan olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Jandarma ekipleri hızlı giderek kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kar motosikleti sürücüsü hakkında işlem başlattı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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