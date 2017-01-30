Yol Durumu
  1. Tarafsız olmak...
  2. 15 Temmuz katili Binbaşı!

-le ...

Çek-senetle himmet...
FETÖ'nün finans ayağına yönelik hazırlanan iddianamesinde önemli ifadelere yer verildi. Örgütün himmet sistemi bir bir deşifre edildi. Himmet imamları Süleyman S. İle Tamer T.'nin de aralarında bulunduğu 13 imamın pek çok ildeki esnaftan 6 milyon liralık çek-senet topladıkları belirlendi. Şüphelilerin nakde çevirdikleri bu paraları, kuryeler aracılığıyla yurt dışına çıkardıkları tespit edildi.

YÜKSEL TEMEL
Etiketler: , , ,
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar