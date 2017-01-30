Cankurtaran gözyaşı

Ağlayan bir çocuk, ailesini zehirlenerek ölmekten son anda kurtardı. Erzurum'da yaşayan 5 kişilik Köroğlu ailesi, 2 gün önce yaktıkları sobayı gece söndürmeden uykuya daldı. Sabah saatlerinde evin en küçük çocuğu Ertuğrul (4) ağlamaya başladı. Ertuğrul'un ağlama sesine uyanan baba Lokman Köroğlu, eşini de uyandırarak kendisini iyi hissetmediğini anlattı. Bunun üzerine sağlık ekipleri eve çağrıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri anlaşılan aile, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Lokman Köroğlu, 4 yaşındaki oğlu sayesinde ölümden döndüklerini şu sözlerle anlattı: "Ben her gece geç saatlerde sobayı kontrol ederek yatıyorum. Sobayı o gece kontrol ettiğimde dibinde yanmayan kömür kalmıştı. Dumanı tüte tüte geri tepmiş ve biz bundan dolayı zehirlendik. Şimdi hayattaysak oğlumun ağlama sesi sayesinde."