Yol Durumu
  1. Hayaldi gerçek oldu
  2. Bekle ve gör

Buz gibi şenlik

Buz gibi şenlik
Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte gölete giren doğaseverler, eksi 7 derecede hem soğukla hem de birbirleriyle yarıştı. Bünyan Dostları Grubu'nun bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yüzme Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçede belirlenen 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapan 75 doğasever, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluştu. Buradaki gölete giren 25 doğasever buzlu suyu bulunan gölette, balon ve kurdelalarla oluşturulan kulvarda birinci olabilmek için yarıştı. Suya giren yarışmacılar, Türk bayrağı açtı. Buz gibi suda yüzen yarışmacılar, sudan çıktıktan sonra yakılan ateşin başında ısınmaya çalıştı.
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar