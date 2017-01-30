Buz gibi şenlik

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde düzenlenen etkinlikte gölete giren doğaseverler, eksi 7 derecede hem soğukla hem de birbirleriyle yarıştı. Bünyan Dostları Grubu'nun bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Yüzme Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçede belirlenen 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapan 75 doğasever, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda buluştu. Buradaki gölete giren 25 doğasever buzlu suyu bulunan gölette, balon ve kurdelalarla oluşturulan kulvarda birinci olabilmek için yarıştı. Suya giren yarışmacılar, Türk bayrağı açtı. Buz gibi suda yüzen yarışmacılar, sudan çıktıktan sonra yakılan ateşin başında ısınmaya çalıştı.