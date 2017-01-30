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Bozdağ darbecileri saklayan ülkelere sert çıktı

, terör örgütü üyelerini ülkelerinde saklayarak Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere sert çıktı. Bozdağ, "Bundan sonra onlar da aynı muameleyi görecekler." dedi.

Bozdağdan o ülkelere sert tepki

'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere resti çeken , "Bundan sonra aynı muameleyi görecekler" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, 'ın darbeci hainleri iade etmemesine ilişkin olarak "Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. "değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRA...
Bakan Bozdağ, Batı'nın FETÖ'cüleri açık bir şekilde desteklediğine dikkat çekerek "Batı'nın FETÖ'cüleri himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz." dedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 16:39
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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erren erren

sayin bakan eksik soluyorsunuz, bati sadece fotoyu degil butun islama ve tturkiyeye zarari olan teroristehayinleri koruyor kirmizi hali seriyor, yakindda odulde verirller, direkt anlasmalri ibtal ve hic bir isteddikleri kisiyi vvermeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2017 19:31
ali ali

güçlü bir türkiye için evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2017 17:56
S&#220;LEYMAN SÜLEYMAN

KISASA KISAS

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2017 17:55
yaşar yaşar

bizi üzeni üzmemiz lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 30.01.2017 17:55
vatandaş vatandaş

yapmadığımız hata sayın bakanım

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.01.2017 17:41
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