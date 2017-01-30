Bozdağ darbecileri saklayan ülkelere sert çıktı

FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere resti çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bundan sonra aynı muameleyi görecekler" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci hainleri iade etmemesine ilişkin olarak "Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. "değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRA...

Bakan Bozdağ, Batı'nın FETÖ'cüleri açık bir şekilde desteklediğine dikkat çekerek "Batı'nın FETÖ'cüleri himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz." dedi.