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Bir canın bedeli 22 bin lira

Şehriban Coşkunfırat’ı 18 yıl önce şeytana kurban eden 3 satanist, 2 yıl önce tahliye edildi. Ailesi, katillerden 211 bin TL tazminat istedi. Bilirkişi raporu ise “Tahminen 46 yıl yaşardı. Aile katkısı 22 bin lira olacaktı” dedi

Bir canın bedeli 22 bin lira
Tarihler 13 Eylül 1999'u gösterdiğinde Türkiye'de ilk kez satanist i işlendi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay günlerce manşetlerden düşmedi. İstanbul'da 21 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat, eğlenmek için taksime gitti. Daha önce içki içtiği Engin Arslan ve Ömer Çelik'le karşılaştı. İki genç Şehriban'ı satanizme çekmeye çalıştı. Bir süre sonra Engin Arslan, sevgilisi Zinnur Gülşah Dinçer'i de yanlarına çağırdı.

MEZARLIKTA ÖLDÜRDÜLER
Daha sonra gençler, Ortaköy'deki mezarlığa gitti. Engin Arslan, burada Ömer Çelik'e, "Bugün ayın 13'ü. Şeytanla konuştum bir kurban istiyor. Şehriban'ı seçtim" dedi. Bu sırada Şehriban korkarak kaçmaya çalıştı. Ancak satanistler genç kızı yakalayıp hunharca katletti. Cinayetin ardından tutuklanan zanlılar, 2015'te tahliye edildi. Katillerin serbest kalmasıyla şoke olan aile, sanıklar hakkında 211 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, 7 kişilik aileden baba Mehmet Coşunfırat'ın ne kadar maddi destekten yoksun kaldığının hesaplanmasını istedi. Ancak bilirkişiden şok bir rapor geldi. Tazminat Hesaplama Uzmanı, bilirkişi Ahmet Tokat'a göre genç kız öldürülmeseydi 46 yıl daha yaşayacaktı. 'Asgari ücretle' çalışacak gibi değerlendirilen Şehriban'ın 46 yıl boyunca, kendisine yaptığı harcamalar dışında babasına yapabileceği maddi destek 23 yıl üzerinden 22 bin 53 lira 75 kuruş olarak hesaplandı. Yani babanın maddi destekten yoksun kalma tutarı, tam 22 bin TL olacaktı. Tazminat davasına bakan mahkeme, bilirkişi raporunu kabul ederse aileye, toplamda 233 bin lira tazminat verileceği öğrenildi.

Ali OKTAY
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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