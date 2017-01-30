Bir canın bedeli 22 bin lira

Şehriban Coşkunfırat’ı 18 yıl önce şeytana kurban eden 3 satanist, 2 yıl önce tahliye edildi. Ailesi, katillerden 211 bin TL tazminat istedi. Bilirkişi raporu ise “Tahminen 46 yıl yaşardı. Aile katkısı 22 bin lira olacaktı” dedi
Tarihler 13 Eylül 1999'u gösterdiğinde Türkiye'de ilk kez satanist cinayeti işlendi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay günlerce manşetlerden düşmedi. İstanbul'da 21 yaşındaki ŞehribanCoşkunfırat, eğlenmek için taksime gitti. Daha önce içki içtiğiEngin Arslan ve Ömer Çelik'lekarşılaştı. İki genç Şehriban'ısatanizme çekmeye çalıştı. Bir süre sonra Engin Arslan, sevgilisi Zinnur Gülşah Dinçer'i de yanlarına çağırdı.
MEZARLIKTA ÖLDÜRDÜLER
Daha sonra gençler, Ortaköy'deki mezarlığa gitti. Engin Arslan, burada Ömer Çelik'e, "Bugün ayın 13'ü.Şeytanla konuştum bir kurbanistiyor. Şehriban'ı seçtim" dedi. Bu sırada Şehriban korkarak kaçmaya çalıştı. Ancak satanistler genç kızı yakalayıp hunharca katletti. Cinayetin ardından tutuklanan zanlılar, 2015'te tahliye edildi. Katillerin serbest kalmasıyla şoke olan aile, sanıklar hakkında 211 bin liralık tazminatdavası açtı. Mahkeme, 7 kişilik aileden baba Mehmet Coşunfırat'ın ne kadar maddi destekten yoksun kaldığının hesaplanmasını istedi. Ancak bilirkişiden şok bir rapor geldi. Tazminat HesaplamaUzmanı, bilirkişi Ahmet Tokat'agöre genç kız öldürülmeseydi46 yıl daha yaşayacaktı. 'Asgari ücretle' çalışacak gibi değerlendirilen Şehriban'ın 46 yıl boyunca, kendisine yaptığı harcamalar dışında babasına yapabileceği maddi destek 23 yıl üzerinden 22 bin 53 lira 75 kuruş olarak hesaplandı. Yani babanın maddi destekten yoksun kalma tutarı, tam 22 bin TL olacaktı. Tazminatdavasına bakan mahkeme,bilirkişi raporunu kabul ederseaileye, toplamda 233 bin liratazminat verileceği öğrenildi.
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