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'ye gidemeyenler için 'den büyük kolaylık

, Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

ABDye gidemeyenler için THYden büyük kolaylık

Türk Hava Yolları (), Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle ABD'ye gidemeyen yolcularının bilet iptal ve değişiminin ücretsiz yapılacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin aldığı karar sonrası uçuşları iptal edilen yolcuların bilet değişiklikleri ücretsiz yapılacak. İade isteyen yolculara da ödedikleri ücret, herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilecek.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık kararnamesini onaylamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanına gelen yolculardan bir kısmı uçağa alınırken, bazılarının binişine bugün de izin verilmedi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 23:08
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