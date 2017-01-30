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6 'den tutuklandı

Bursa merkezli 6 ilde, 'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'nde görevli 6 tutuklandı.

6 akademisyen FETÖden tutuklandı
Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik da gözaltına alınan 'nde (UÜ) görevli 8 den 6'sı tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlarından 25 Ocak'ta yakalanan 8 akademisyenin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklandı.

OLAY
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak için buraya para yatırdıkları öne sürülen 11 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli 25 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 19:22
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