22’nci katta komşu cinayeti

İstanbul Başakşehir'de önceki gün Yavuz K., yaşadığı rezidansın 22'nci katında feci şekilde dövülerek öldürüldü. Polis, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, herhangi bir kurşun izi bulunmayan cesette morluklar olduğu görüldü. Yavuz K.'nın 4 komşusu gözaltına alındı.



Emir SOMER