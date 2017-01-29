Zihinsel engelliye aile boyu dayak

Yüzde 50 zihinsel engelli genç, komşu kızını rahatsız ettiği iddiasıyla ailenin saldırısına uğradı. 12 dakika tekme-tokat dövülen genç, kan revan içinde kaldı. Tüyler ürperten olay an be an kameralara yansıdı...
Erzurum'da yaşanan olay herkese 'pes' dedirtti. Yüzde 50 zihinsel engelli olan Muhammed LütfüArpat (27), aynı apartmanda oturdukları komşu kızını rahatsız ettiği iddiasıyla ailenin saldırısına uğradı. Tekme tokatdövülen gencin yürek burkan görüntüsü apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
ARKADAŞ OLMAK İSTEMİŞTİ
Olay, 25 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak dışarı çıkanMuhammed Lütfü Arpat, iddiaya göre evlerinden 200 metre kadar uzaklıktaki bir işyerinde çalışan ve aynı apartmanda oturdukları genç kızla karşılaştı. Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaşolmak istediğini söyledi.
ACIMASIZ ENİŞTE DURMADI
Bunun üzerine genç kız bağırdı. Korkup evine doğru koşmaya başlayanMuhammed'i apartmana 10 metrekala yakalayan genç kız yere yatırdıve ablası ile birlikte dövmeye başladı. Bu sırada apartmandan çıkan enişte engelli genci yumruklayıp kan revaniçinde bıraktı. Kamera kayıtlarına göre Muhammed'i 12 dakika boyunca tekme tokat dövdü. Yorulunca dayağı bıraktı. Burnu kırılan gencin ailesi ve dayağa şahitlik edenler acımasızlığa isyan etti.
'İÇİM PARÇALANDI'
Oğlunu dövenlerden şikayetçi olan baba Sinan Arpat gözyaşları içinde şunları söyledi: "Bunu yapanlar insan olamaz. Komşular 'Bu çocuk özürlü vurmayın' diyor. Enişte olacak adam 'Siz karışmayın' diyerek hunharca vurmaya devam ediyor. Oğlumu kanlar içinde buldum ve hastaneye götürdüm. Burnu kırıldı. Kamere kayıtlarını izledikçe içimiz paramparça oluyor. Oğlum geceleri iğnelerle uyuyabiliyor."
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