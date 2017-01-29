Yol Durumu
  1. Yaşlı adama soğuk duş
  2. Can operasyonu

ye aile boyu

Yüzde 50 genç, komşu kızını rahatsız ettiği iddiasıyla ailenin saldırısına uğradı. 12 dakika tekme-tokat dövülen genç, kan revan içinde kaldı. Tüyler ürperten olay an be an kameralara yansıdı...

Zihinsel engelliye aile boyu dayak
Erzurum'da yaşanan olay herkese 'pes' dedirtti. Yüzde 50 olan Muhammed Lütfü Arpat (27), aynı apartmanda oturdukları komşu kızını rahatsız ettiği iddiasıyla ailenin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen gencin yürek burkan görüntüsü apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞ OLMAK İSTEMİŞTİ
Olay, 25 Ocak günü akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Evde yemek yedikten sonra babasından izin alarak dışarı çıkan Muhammed Lütfü Arpat, iddiaya göre evlerinden 200 metre kadar uzaklıktaki bir işyerinde çalışan ve aynı apartmanda oturdukları genç kızla karşılaştı. Arpat, kızın yanına gidip kolundan tutarak arkadaş olmak istediğini söyledi.

ACIMASIZ ENİŞTE DURMADI
Bunun üzerine genç kız bağırdı. Korkup evine doğru koşmaya başlayan Muhammed'i apartmana 10 metre kala yakalayan genç kız yere yatırdı ve ablası ile birlikte dövmeye başladı. Bu sırada apartmandan çıkan enişte engelli genci yumruklayıp kan revan içinde bıraktı. Kamera kayıtlarına göre Muhammed'i 12 dakika boyunca tekme tokat dövdü. Yorulunca dayağı bıraktı. Burnu kırılan gencin ailesi ve dayağa şahitlik edenler acımasızlığa isyan etti.

'İÇİM PARÇALANDI'
Oğlunu dövenlerden şikayetçi olan baba Sinan Arpat gözyaşları içinde şunları söyledi: "Bunu yapanlar insan olamaz. Komşular 'Bu çocuk özürlü vurmayın' diyor. Enişte olacak adam 'Siz karışmayın' diyerek hunharca vurmaya devam ediyor. Oğlumu kanlar içinde buldum ve hastaneye götürdüm. Burnu kırıldı. Kamere kayıtlarını izledikçe içimiz paramparça oluyor. Oğlum geceleri iğnelerle uyuyabiliyor."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar