Yunanistan hiçbir teröristi vermemiş!

Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında 2007'den bu yana Türkiye'nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 teröristin iadesine ilişkin talebi Yunanistan'a iletildi. Yunanistan bu talepleri aldı ancak bu teröristlerin hiçbirini Türkiye'ye iade etmedi.
TÜRKİYE REST ÇEKMİŞTİ
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmişti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, "Geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her türlü adımı atma" resti çekmişti. Adalet Bakanlığı ise önceki gün Yunanistan'a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol'e yazı göndermişti. Gözler ise Türkiye ile Yunanistan'ın terörist iadesi konusundaki işbirliğine çevrildi. (Hürriyet)
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Aklınca işine gelen insan hakları koruyuculuğunu oynuyor.Bu alçakların unuttuğu bu hainler insan değil.Doğduğu,doyduğu,eğitimini aldığı yurdunu,Bayrağını,Atasını,anne ve babasını,ailesini,kardeşlerini,akrabalarını,anlıyacağınız insana dair her şeyini düşmana satan insan olamaz.Bu yunan fırıldakları madem insan haklarını oynuyorlar bizde isteyen tüm mülteci kardeşlerimize kapıyı açarak yunanistana gitmelerine yardım edelim.Bakalım o vakit ne kadar insan haklarına saygıları varmış tüm alem öğrenir.
zaten ben bazi yunlilarla konusurken yüzlerindeki kini görebiliyorsun kusura bakmayin ama siz suclusunuz kasindiniz kasidik bizim zor zamanimizda arkamizdan vurdunuz kurtulus savasi neden yapildi yunanlilarin avrupaya olan baglilii yüzünden yani fetöcülerde ayni ama en büyük kazigi size avrupa atti hani neyiniz var hadi araplar petrol zengini oldular size ne verildi heran batma tehlikesi var avrupaya usaklik sizi batirdi
Geregi ne ise yapilsin. ABD ride ayni sekilde hareket ediyor..Butun bunlarin arkasinda ABD=ISRAIL=CIA vardir
Karari aceba Yunan mi veriyor,Alman sahibi mi?Hellas( Yunos) uslu kopektir sahibinin sozunden cikmaz.Merkel, Hella sitz!dedimi oturur.
Böyle düşman düşman başına. Bu şeref yoksunu Yunan palikaryası gerisinden konuştuğu için vakit kaybetmeden geri alım anlaşmasını iptal edip göçmenlerin Yunan a göç etmelerini teşvik etmeliyiz.
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