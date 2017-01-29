Yaşlı adama soğuk duş

Yürek burkan görüntüler Gaziantep'ten geldi. Hoşgör Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Keleş altını kirletince yakını olan bir kadın tarafından bahçede buz gibi suyla yıkandı. Pijaması çıkartılan yaşlı adamın, havanın soğuk olduğunu söylemesine rağmen kadın dinlemedi. Dondurucu soğukta hortumla yaşlı adamı yıkamaya devam etti. Sosyal medyada görüntüler tepki çekince devreye Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin girdi. Şahin'in talimatıyla Mehmet dede huzurevine yerleştirildi. Ailesi hakkında da yasal işlem başlatıldı.