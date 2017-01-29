Yaşlı adama soğuk duş

Yürek burkan görüntüler Gaziantep'ten geldi. Hoşgör Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Alzheimerhastası Mehmet Keleş altını kirletince yakını olan bir kadın tarafından bahçede buz gibi suylayıkandı. Pijaması çıkartılan yaşlı adamın, havanın soğuk olduğunu söylemesine rağmen kadın dinlemedi. Dondurucu soğukta hortumlayaşlı adamı yıkamaya devametti. Sosyal medyada görüntüler tepki çekince devreye Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin girdi. Şahin'in talimatıyla Mehmet dede huzurevine yerleştirildi. Ailesi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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