Yol Durumu
  1. Metina sinyali
  2. Mühendislik hayali Paris’e götürdü

Yasin’i unutmayın

Yasin’i unutmayın
Konya'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin Şahin'den 300 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Benim oğlum ne olur unutulmasın. Yavrum yıllardır bulunamayan kayıplardan olmasın" diyerek yetkililerden yardım istedi. Yasin, geçen yılın 4 Nisan günü evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. 80 kilometrelik bir alanda yapılan tüm arama çalışmaları ne yazık ki, sonuçsuz kalmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar