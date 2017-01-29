Yasin’i unutmayın

Konya'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin Şahin'den 300 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Benim oğlum ne olur unutulmasın. Yavrum yıllardır bulunamayan kayıplardan olmasın" diyerek yetkililerden yardım istedi. Yasin, geçen yılın 4 Nisan günü evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. 80 kilometrelik bir alanda yapılan tüm arama çalışmaları ne yazık ki, sonuçsuz kalmıştı.