Türkmen Tugayı, Türkmenlere seslendi

Türkiye'nin Suriye'deki iki büyük terör örgütü olan DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. El-Bab alındıktan sonra Fırat Kalkanı güçlerinin yönünü Afrin ve Menbiç'teki terör yuvalarına çevireceği tahmin ediliyor. Bu Fırat Kalkanı güçleri için daha fazla asker ihtiyacı demek.

Bununla alakalı olarak Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan Türkmen güçlerden Muntasır Billah Tugayı Türkiye'deki Suriyeli Türkmen Gençlere seslenen bir videoyu sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştı.

Videoda teröristler ile çatışmalarda bir elini kaybetmiş olmasına rağmen hala mücadeleye devam eden Mustafa Cahit Türkiye'deki Suriyeli Türkmenlere sesleniyor. "Kardeşlerim; düşmanlar her taraftan gözünü bizim topraklara dikmiş vaziyettedir. Gelin el-ele, omuz omuza verelim; topraklarımızı düşmanların elinden kurtaralım" açıklamasını yapan Mustafa Cahit Türkiye'deki eli silah tutan tüm Suriyeli Türkmenleri kendilerine destek vermeye çağırdı.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Muntasır Billah Tugayı Komutanlarından Mahir Paşa ise El-Bab'ın alınmasından sonra sahada asker ihtiyacının artacağını vurguladı ve Türkiye'deki Suriyeli Türkmenlere seslenerek; "zaman yan gelip yatma zamanı değil, 18-45 yaş arasındaki tüm kardeşlerimiz gelip bize katılsınlar; elbirliği ile vatanımızı teröristlerden temizleyelim" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki iki hafta içerisinde Türkmen Tugaylarına Türkiye'deki Suriyeli Türkmenlerden büyük katılımların olması bekleniyor.