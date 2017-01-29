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Sulopi

’nın egemen olduğu, ’nin ise halk yerine Kandil’e hizmet götürdüğü ilçeler yeni başkanlarıyla hayat buldu. Güvenlik güçlerinin den temizlediği Şırnak’ın ilçesinde ise 45 yıllık su ihtiyacı kısa sürede giderildi

Sulopi
Yıllardır ün pençesinde yaşayan Şırnak'ın ilçesi ve zulmünden kurtulduktan sonra refaha erdi. Son dönemde PKK'nın hendek oyunu ile adeta savaş alanına dönen Şırnak'ta HDP ve HDP'nin uzantısı olan partilerin belediye hizmetleri de iflas etmişti. HDP'nin halk yerine terör yuvası Kandil'e hizmet etmesi üzerine belediye başkanları görevden alınmıştı. Atanan belediye başkanı ile refaha kavuşan Silopi'de dün yeni bir hayal daha hayata geçirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaptırılan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilçe merkezi ve 13 köyün 45 yıllık su ihtiyacı giderildi.

SUSUZ KALMAYACAK
Silopi ilçesi Şehit Harun Boy mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisini Devlet Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü, yapılan protokolle Silopi Belediyesi'ne devredildi. Devlet Su işleri 10'uncu Bölge Müdürü Murat Dağdeviren bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "35 dönüm arazi üzerinde yapımı tamamlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde suyu arıtarak, ilçe merkezinin yanı sıra 13 köyün de 45 yıllık su ihtiyacını karşılayacak" dedi.


* ÖNCE


* SONRA

HALK MUTLU
Silopi sakinleri yeni belediye başkanlarının çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.

SELİM ÇAKMAKÇI
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