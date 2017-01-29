PKK’nın egemen olduğu, HDP’nin ise halk yerine Kandil’e hizmet götürdüğü ilçeler yeni başkanlarıyla hayat buldu. Güvenlik güçlerinin terörden temizlediği Şırnak’ın Silopi ilçesinde ise 45 yıllık su ihtiyacı kısa sürede giderildi
Yıllardır terörün pençesinde yaşayan Şırnak'ın Silopi ilçesi PKK ve HDP zulmünden kurtulduktan sonra refaha erdi. Son dönemde PKK'nın hendek oyunu ile adeta savaş alanına dönen Şırnak'ta HDP ve HDP'nin uzantısı olanpartilerin belediyehizmetleri de iflasetmişti. HDP'nin halkyerine terör yuvasıKandil'e hizmet etmesiüzerine belediyebaşkanları görevdenalınmıştı. Atanan belediye başkanı ile refaha kavuşan Silopi'de dün yeni bir hayal daha hayata geçirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaptırılan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilçe merkezi ve 13 köyün 45 yıllık su ihtiyacı giderildi.
SUSUZ KALMAYACAK
Silopi ilçesi Şehit Harun Boy mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan İçmeSuyu Arıtma Tesisini Devlet Su İşleri 10'uncuBölge Müdürlüğü, yapılan protokolle SilopiBelediyesi'ne devredildi. Devlet Su işleri 10'uncu Bölge Müdürü Murat Dağdeviren bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "35 dönüm araziüzerinde yapımı tamamlanan İçme Suyu ArıtmaTesisi, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygunbir şekilde suyu arıtarak, ilçe merkezininyanı sıra 13 köyün de 45 yıllık su ihtiyacınıkarşılayacak" dedi.
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HALK MUTLU
Silopi sakinleri yeni belediye başkanlarının çalışmalarından memnun olduklarını belirtti.
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