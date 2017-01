Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başbaşa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmeler planlanandan uzun sürdü. Daha sonra Erdoğan ve May kameraların karşısına geçti. Erdoğan net mesajlar verdi:



İLİŞKİLER FARKLI BOYUTA TAŞINACAK: Gerek ekonomik gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Siyasi noktada zaten Türkiye ile İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke. Askeri noktada iki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi savunma sanayinde ne gibi müşterek adımlar atabileceğini görüşme fırsatı bulduk. Sayın Başbakanla yapacakları görüşmede bu konuyu çok daha farklı bir platforma taşıyacaklar.



GELİŞEREK ARTACAK: Aramızda stratejik ortaklık konusunu ki 2010'da bu adımı attık. Attığımız bu adımın bundan sonraki süreçte gelişerek devamı ve her iki ülke arasında aksamadan her yıl ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları her iki ülkenin yetkilileri gerek bakanlar ve başbakanlar düzeyinde sürdürülmesinin isabetli olacağına inanıyorum. Bu konuda da mutabık kaldık.



CİDDİ İŞBİRLİĞİ: Türkiye ile İngiltere'nin arasında özellikle enerji alanında ciddi işbirlikleri yapılmalı. Savunma sanayinde işbirliğinde atılacak adımları görüşme imkanı bulduk.



T-FX savaş uçağı noktasında da proje çalışmasında atılacak adım bugün çok çok önemli. Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazandı. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi anlamda mutlu edecektir. Sayın Başbakanda bu azmi ve kararlılığı da gördüm.



FARKLI KONSEPT: Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiyeİngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz.



KIBRIS: Üç garantör ülke Türkiye, İngiltere ve Yunanistan olarak Kıbrıs'ta daha neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme fırsatı bulduk.