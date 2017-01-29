Sobaya 5 kurban!

Karakış yüzünü gösterdi. Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Türkiye, güne soba faciası haberleriyle uyandı. Gaziantep'tete fabrikada işçi olarak çalışan Kemal Doğan, eşi Emine, kızı 17 yaşındaki Neriman ile İnanç (15), sobaya kömür attıktan sonra yatarak uyudu. Baba, her sabah kendisini uyandıran kızlarının halen uyuması üzerine odalarına gitti. Neriman ve İnanç'ı baygın halde buldu. Feryat ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kardeş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıyaman'da ise sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Feride (80) ve Onur Özdemir (14) hayatını kaybetti. Muş'ta da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten 16 yaşındaki Meral Ulaş yaşamını yitirdi.