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Şike hakimi tutuklandı

Şike hakimi tutuklandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Yalova'da yakalanarak ve İstanbul'la getirilen sözde şike davası hakimi firarda geçen günlerini unutarak pişkin sözler sarf etti. Geceyi nezarette geçiren Ekinci "Memleketimiz saldırı altında. Ben kendini devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz" dedi. Ekinci sorgusunun ardından tutuklandı.

OSMAN ASİLTÜRK
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