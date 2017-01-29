Otobüs kazası

Korkunç kaza dün Konya'da yaşandı. 37 yaşındaki Neşet Oğuz'un kullandığı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi. Feci kazada can pazarı yaşandı. Muavin 20 yaşındaki Mehmet Salih Güneş aracın altında kalarak öldü, sürücü ile 45 yolcu yaralandı. Otobüsün içerisinde sıkışan 5 yolcu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hafif yaralanan yolculardan polis memuru İskender Kara, eşi İlknur Kara'nın kurtarılma çalışmalarına yardım etti. Karasını uyanık kalması yönünde uyardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası kadın kurtarıldı. Kara sedye üzerinde ambulansa bindirilirken eşi İskender Kara da "Allah'ım sana şükürler olsun'" diyerek yanındaki trafik polisine sarılıp ağladı.